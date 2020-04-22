В Кабмине одобрили создание платных VIP-камер в СИЗО

В среду, 22 апреля, Кабинет министров на заседании поддержал экспериментальный проект по созданию платных камер в СИЗО Государственной уголовно-исполнительной службы.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

"Постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", – пояснил министр Денис Малюська.

Денежные поступления от таких услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. А уже в 2022 году будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.

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