Зеленский мечтает об идеальном Кабмине, но талантливые люди не хотят идти в политику
Президент Украины Владимир Зеленский намерен обновлять кадры в Кабмине до тех пор, пока в этом будет необходимость.
Об этом президент заявил в фильме "Год президента Зеленского", который показали на телеканале "Украина 24".
"У нас нет неприкосновенных. И это касается и правительства. После этих слов снова кто-то их украинцев скажет, что правительство – это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить. Если кто-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я, как президент, буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра мы меняли на другого", – заявил президент.
По его словам, это будет происходить до тех пор, пока не будет создано "идеальное правительство", пока каждый министр не будет находиться на своем месте.
Кроме того, Зеленский заявил о дефиците кадров в стране.
"Кадров в Украине нет", – сказал он.
При этом, по его мнению, талантливые люди в Украине есть, но многие из них не хотят идти в политику.
"Много талантливых людей не хотят идти в политику. Много. Но появляются талантливые люди. Премьер, некоторые из наших министров – новые люди, в хорошем смысле новые лица", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что Зеленский планирует несколько увольнений в Офисе президента. Так, под увольнение может попасть замглавы ОП Анна Коваленко – по ней якобы "вопрос уже решен". После увольнения из ОП Коваленко могут трудоустроить заместителем министра развития общин и территорий.
- Сегодня в СМИ появилось информация, что во фракции "Слуги народа" обсуждается возможность назначения Саакашвили вице-премьером.
- Позже Саакашвили поблагодарил Зеленского за предложение стать вице-премьером. Он отметил, что с большой ответственностью подходит к предложению главы государства.