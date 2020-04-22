Геращенко обозначила позицию "ЕС" по назначению Саакашвили вице-премьером

Политика
"Кадры – это ответственность власти. Голосовать за Саакашвили не будем", – говорит нардеп

"Евросолидарность" не поддержит назначение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам.

Об этом Укринформу рассказала депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

"Мы – оппозиция. Не голосовали и не будем голосовать за кадровые решения власти. Кадры – это ответственность власти. Такова позиция фракции", – говорит Геращенко.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что у Саакашвили есть "опыт успешного внедрения реформ".

"Президент считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с Кабмином и Радой", – говорят также в ОП.

Сегодня в СМИ появилось информация, что во фракции "Слуги народа" обсуждается возможность назначения Саакашвили вице-премьером.

Позже сам Саакашвили подтвердил эту информацию и поблагодарил Зеленского за предложенную ему должность.

Как ранее сообщал Фокус: