Геращенко обозначила позицию "ЕС" по назначению Саакашвили вице-премьером

"Евросолидарность" не поддержит назначение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам.

Об этом Укринформу рассказала депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

"Мы – оппозиция. Не голосовали и не будем голосовать за кадровые решения власти. Кадры – это ответственность власти. Такова позиция фракции", – говорит Геращенко.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что у Саакашвили есть "опыт успешного внедрения реформ".

"Президент считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с Кабмином и Радой", – говорят также в ОП.

Сегодня в СМИ появилось информация, что во фракции "Слуги народа" обсуждается возможность назначения Саакашвили вице-премьером.

Позже сам Саакашвили подтвердил эту информацию и поблагодарил Зеленского за предложенную ему должность.

Как ранее сообщал Фокус:

В мае 2019 года президент Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.

29 мая 2019 года Саакашвили вернулся в Украину. Он заявил, что не собирается никому мстить и будет помогать полному обновлению политической власти в стране, хоть и не пойдет на выборы в Раду.

13 июня Саакашвили возглавил список партии "Рух новых сил" на парламентских выборах.

23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатов от "Руха новых сил" Михеила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.