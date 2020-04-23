Второе пришествие. Зачем Саакашвили возвращают в украинскую политику

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ, – написал в «Фейсбуке» Михеил Саакашвили, бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии. Он обещает публично представить свои предложения относительно необходимых изменений как часть программы правительства и бороться с последствиями мирового экономического кризиса в Украине.

Информация о том, что Михеил Саакашвили может стать членом Кабмина, появилась во второй половине дня 22 апреля. Позднее ее подтвердила Евгения Кравчук, заместитель главы фракции «Слуга народа». Другие депутаты говорят: вопрос оживленно обсуждается в партийных чатах.

Саакашвили и Порошенко

Многие помнят, как Михеил Саакашвили публично поддержал Майдан. Но уже в конце 2014 года отказался занять пост вице-премьера Украины. «Моим приоритетом является моя страна – Грузия», – тогда сказал он.

Правда, уже спустя несколько месяцев, в феврале 2015-го, президент Петр Порошенко назначил Саакашвили своим советником и председателем международного совета реформ. Последний должен был работать для привлечения иностранных инвестиций. После, 29 мая 2015 года, бывший президент Грузии получил украинское гражданство, а на следующий день Порошенко назначил его главой Одесской областной государственной администрации, уволив с этой должности Игоря Палицу (ныне депутата, которого считают близким к бизнесмену Игорю Коломойскому).

Проработал Саакашвили почти полтора года – 7 ноября 2016-го подал в отставку, обвинив членов украинского правительства, а после – и самого президента Порошенко в коррупции. Тот в ответ (хотя была названа и официальная причина: предоставление ложных анкетных данных) лишил бывшего своего союзника украинского гражданства. Затем последовали реадмиссия в Польшу и знаменитый пеший прорыв границы в Украину.

10 октября 2017 года Саакашвили пешком перешел границу Украины без паспорта, пограничники егоне задержали

28 мая 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский своим указом вернул Михеилу Саакашвили гражданство Украины.

На следующий день бывший президент Грузии прилетел в Киев и заявил о своем желании вернуться в украинскую политику – на внеочередных парламентских выборах 2019 года Саакашвили возглавил избирательный список партии «Рух новых сил». Правда, на выборах партия не преодолела проходной барьер, набрав всего лишь 0,46% голосов.

Перспективы назначения

Экс-нардеп Олесь Доний, входивший в первую пятерку «Руха новых сил», называет возможное назначение Михеила Саакашвили «удачным приобретением для правительства».

«Саакашвили – успешный реформатор, человек, не запятнанный «историями о персональном обогащении», опытный политик, который не боится рисковать, и не боится ошибаться, – говорит Фокусу Доний. – Кроме того, он знаковая личность в борьбе с режимом Порошенко. Зеленского часто упрекают, что он пользуется кадрами своего предшественника. Назначение же Саакашвили означает разрыв с предыдущей властью».

А вот политолог Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», близкий к Офису президента, уверен: назначение Саакашвили на должность – повторение ошибки Порошенко.

«После возможны два конфликта: сначала внутри правительства, а затем неизбежно публичное противостояние между Саакашвили и президентом Зеленским», – поясняет он.

Хотя и признает: Зеленский несколько месяцев пытается найти опытного человека, способного взять на себя ответственность за экономический блок правительства и стать двигателем реформ, а также минимизировать негативные последствия экономического кризиса. Несколько человек, по данным политолога, отказались от предложения занять подобную должность, поэтому начали рассматривать кандидатуру Саакашвили.

Конфликт с Аваковым

Крики, возгласы и стакан воды... Многие помнят, как в декабре 2015 года во время заседания Национального совета реформ проявился конфликт Арсена Авакова, министра внутренних дел, и Михеила Саакашвили, губернатора Одесской области. Тогда Аваков утверждал: пытался спросить Саакашвили, почему он общался с российским олигархом по поводу Одесского припортового завода и как это связано с его приватизацией, а в ответ Михеил «потерял над собой контроль и сорвался на истерику». После министр запустил в главу области стакан. Саакашвили назвал поведение Авакова недостойным и провокационным.

Перепалка между Аваковым и Саакашвили прошла уже 5 лет назад, но впечатления оставила яркие

С того времени политики изредка обменивались колкостями.

Например, в день так называемого прорыва Саакашвили через границу, 10 сентября 2017-го, Аваков сказал: «Саакашвили – это человек, который готов ради собственной красивой политической позы использовать все что угодно. Это моя оценка его как политика. Использовать фрустрацию населения, обманутые ожидания, разочарование, несбывшиеся пока светлые надежды и раскрученный антикоррупционный ажиотаж – все что угодно, чтобы привлечь к себе людей, чтобы потом обмануть, положив в карман политические дивиденды. Мне такого рода политики, как Саакашвили, противны».

3 июня 2019-го Саакашвили заверил, что «не обижается на Авакова, ведь он ничего ему не обещал». «Я против той системы, частью которой является Аваков», – уточнил он и добавил, что старые политики, в том числе министр МВД, должны уйти.

Но Аваков остался, как и, очень вероятно, сохранился конфликт между двумя политиками. Вопрос в другом: смогут ли в будущем Саакашвили и Аваков его не афишировать.

«Влияние Авакова возросло. Сейчас он куда более важный человек, чем нынешний премьер Шмыгаль. И вряд ли Саакашвили захочет признать приоритет и доминирование этого министра, к которому ездит весь состав правительства, как на прием», – считает политолог Тарас Березовец.

А вот Доний уверяет: конфликт проявляться не будет.

«Конфликт был личный. А политик серьезного ранга умеет переступать через такие ради совместного дела. Если они найдут совместное дело, и оно будет «освящено» президентом, то мы увидим конструктивную работу, а Зеленский выступит как человек, способный гасить такие пожары», – думает политик.

С прицелом на место премьер-министра

По мнению Тараса Березовца, на должность вице-премьера Саакашвили предложил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Его раздражает рост влияния Авакова, и он думает так повлиять на ситуацию. Впрочем, и сам Зеленский не против попытаться сбалансировать рост влияния Авакова во власти и, в частности, в правительстве. Два кавказца, армянин и грузин, быстро войдут в открытую фазу конфликта. Причем то, что мы видели в свое время на заседании Совета реформ при Порошенко, цветочки. Мой прогноз: такое назначение приведет к отставке правительства», – резюмирует эксперт.

И тогда это правительство сможет возглавить сам Саакашвили.

«При всех его недостатках он очень умелый политик, чувствует момент и когда сможет его использовать. Прочитайте его заявление в «Фейсбуке»: каждое слово в нем, как говорят, удар не в бровь, а в глаз. Он уже будет представлять свою программу в парламенте, хотя это прерогатива премьера, будет рассказывать, что все воруют, расшатывать систему власти, – говорит Фокусу политолог Тарас Загородний. – Он хочет быть премьер-министром, поэтому будет стараться расшатать кресло Шмыгаля. Возможно, под программу МВФ, чтобы всем показать, что у нас есть большой реформатор, к которому необходимо прислушиваться. Думаю, нас ждет много скандалов, интересных шоу при минимальных результатах».

Но Саакашвили – это угроза не только для Шмыгаля, но и самого Зеленского и его политической силы.

«Мы видели, как Саакашвили может кричать о коррупции. И вопрос времени, когда крайним окажется сам Зеленский. Помните, Гончарук тоже начинал как лояльный союзник и соратник президента. Сейчас мы видим, как он обвиняет его ближайшее окружение», – замечает Тарас Березовец.

Назначение под вопросом

После появления новости о возможном назначении Саакашвили в лагере «Слуг народа» мнения разделились. Некоторые депутаты говорят, что это не совсем то усиление правительства, о котором идет речь в последние месяцы, другие вспоминают опыт грузинских реформ.

Например, два депутата из так называемой группы Коломойского, Александр Дубинский и Максим Бужанский, отреагировали по-разному. Первый назвал политика «человеком-тараном, который достигает своих целей», мол, он «сможет встряхнуть этот Кабмин, переполненный людьми Рината Ахметова», второй назвал решение Порошенко об увольнении Саакашвили с поста губернатора правильным.

Эксперты все еще спорят, почему выбор Банковой пал на Саакашвили.

Политолог Руслан Бортник говорит, что это решение не Зеленского, а Запада: международные партнеры не доверяют президенту и хотят усилить влияние на процессы в Украине.

Тарас Березовец уверен: сценарий по возврату Саакашвили выгоден олигарху Ринату Ахметову. «Бизнесмен старается вернуть себе политическое влияние, так как не получил его в парламенте, и может подыгрывать этому политику», – говорит он. К слову, Саакашвили – частый гость на телеканале олигарха.

Тарас Черновил, наоборот, уверен: отношения Саакашвили с Игорем Коломойским сейчас хорошие. Доказательство: депутат из орбиты бизнесмена Дубинский не говорит о зраде.

Сможет ли Михеил Саакашвили занять кресло вице-премьера по вопросам реформ, будет понятно уже в ближайшую пятницу. Утром состоится заседание фракции «Слуга народа», на которую должен прийти кандидат, а после – заседание парламента.