СБУ несколько месяцев блокирует экспертизу НАБУ по делу "ПриватБанка", – Рябошапка

СБУ блокирует ключевую экспертизу в одном из производств НАБУ по "ПриватБанку", поэтому пока что фигурантам нельзя сообщить о подозрении.

Об этом в колонке для УП рассказал бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Уже несколько месяцев заблокированная руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от подозрения. Напомню, НАБУ/САП не могут выписать подозрение без установления экспертизой убытков", – пишет Рябошапка.

Для того, чтобы быстро завершить дело, "друг президента, глава СБУ" Иван Баканов должен разблокировать экспертизу, отмечает экс-генпрокурор.

Также Рябошапка отреагировал то, как Зеленский в фильме, посвященном годовщине его избрания на пост президента, назвал работу бывшего генпрокурора неэффективной.

"Президент прекрасно знает, что за "посадки" отвечают не только прокуроры - дела расследуют ряд органов, среди которых ГБР, Нацполиция, СБУ, НАБУ. А окончательную точку ставит суд", – напоминает он.

Рябошапка отметил, что президент Владимир Зеленский "неискренен, когда, ставя в вину генпрокурору количество "посадок", у него нет претензий к своему давнему другу, который возглавляет СБУ и к министру, ответственному за работу Нацполиции (Авакову, – ред.)".

"Президент неискренен, когда хвалится начатой нашей командой реформой прокуратуры перед иностранными участниками форума в Давосе и называет это "низкими результатами" в кино для украинцев", – добавил бывший генпрокурор.

Как ранее сообщал Фокус:

3 апреля стало известно, что Приватбанк подал на Кипре новый иск против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на $5,5 млрд.

Иск связан с сомнительными транзакциями по выведению денег из банка, которые были проведены с 2013 по 2016 годы.