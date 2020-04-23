Кравчук поставил Зеленскому "четверку" за первый год и назвал две его главные ошибки

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил бы нынешнему президенту Владимиру Зеленскому "четверку" по пятибальной шкале за первый год во главе Украины.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

"Лично я бы ему поставил 4. Его команде – ниже. Раде или той части депутатов "Слуги народа", которые перестали думать, что они служат народу, поставил бы 2. Не могу сказать, что есть одна оценка", – говорит Кравчук.

По словам первого президента, Зеленскому досталось "очень плохое наследство" и в таких условиях найти правильные решения очень непросто.

"Зеленский поставил задачу перестроить Украину, модернизировать ее – он начал это делать... вот почему я ставлю ему 4", – сказал Кравчук.

В то же время, Кравчук отметил и ошибки Зеленского, среди которых – отсутствие системности в кадровой политике. "Если нет системы и людей, которые умеют превращать задание в жизнь, то это тяжело", – считает он.

"У нас Зеленский формулирует задание, а система не работает, не выполняет. Люди другие, кадры другие, система другая – неотработанная", – считает Кравчук.

Также первый президент не согласен с некоторыми оценками нынешнего главы Украины, особенно в части "посадок коррупционеров".

"Он правильно говорит, что люди хотят от президента посадок коррупционеров. Он тоже этого хочет, но есть люди, которые это поддерживают, и есть, которые не поддерживают. Хочу сделать уточнение. Не нужно впутывать сюда людей и политические силы", – говорит Кравчук.

"Политических сил – а особенно их руководителей – у нас мало. Приблизительно 2-3%. А 97% – это люди, которые хотят, чтобы в Украине был порядок. Они просят и требуют. Обещал – наведи порядок", – добавл он.

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