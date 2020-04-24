Арахамия объяснил, почему в правительство больше не берут "новых лиц"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему монобольшинство рассматривает на должности в правительстве людей с большим опытом в политике, в частности – бывшего президента Грузии и председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Это то же самое, что вы спросите в какой-то корпорации: почему вы берете человека, в энергетике который работал 10 лет", – сказал он.
Арахамия считает, что люди без политического опыта нужны в парламенте, но не в правительстве.
"Новые лица в парламенте. В исполнительной власти новые лица могут навредить на самом деле, а не навести порядок. А в законодательной – у нас такая была политическая позиция, у нас все новые лица, никто до того не был народным депутатом", – сказал он.
Во время смены Кабмина в марте президент Владимир Зеленский заявил, что Кабмин Алексея Гончарука – это "правительство новых лиц, но лица – это слишком мало, нужны новые мозги и сердца".
Напомним, экс-министр МВД и глава АМКУ во время президентства Виктора Януковича Василий Цушко подал декларацию на пост замминистра финансов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Позже он сам подтвердил, что получил такое предложение от Зеленского.
- Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.