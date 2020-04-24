Саакашвили пообещал представить свою программу реформ в Раде

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что представит свою программу реформ на заседании Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

"У меня были встречи с разными депутатскими группами, но все равно должно быть голосование. Я представлю свои реформы в парламенте, когда процедура будет пройдена", – сказал он.

Кроме того, Саакашвили заявил, что будет заниматься переговорами с МВФ.

"Это было решение президента. И было желание, чтобы я также занимался переговорами с Международным валютным фондом", – добавил он.

Ранее Саакашвили уже сообщал, что Зеленский хочет поручить ему переговоры с МВФ.

Отметим, после заседания фракции "Слуга народа", Саакашвили приходил в Верховную Раду, но вскоре покинул ее.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада не будет рассматривать на своем внеочередном пленарном заседании в пятницу кадровые назначения, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, Верховная Рада возможно будет голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьера по реформам на следующей неделе.

"Пока нет такой информации. Вряд ли оно (внеочередное заседание по кадровым вопросам, – ред) будет. Касательно возможного назначения Саакашвили, то ему нужно пройти еще путь общения с фракциями, в том числе и с нашей (…), и мы бы хотели, чтобы это был профессиональный разговор со всеми коллегами по парламенту. Думаю, что в ближайшие дни он эти разговоры проведет, и на следующей неделе можно будет говорить об этой кадровой инициативе", – заявил Корниенко.

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