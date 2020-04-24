Цушко одним словом прокомментировал возможное назначение в Минфин
Глава АМКУ при Януковиче Василий Цушко прокомментировал информацию о своем возможном назначении заместителем министра финансов.
В комментарии НВ он лаконично написал: "Провокация". На уточняющие вопросы Цушко не ответил.
Цушко – известный в прошлом политик и чиновник. В 1994–2006 годах был депутатом Верховной Рады. В 2006–2007 годах – министром внутренних дел, министром экономики в 2010 году, главой Антимонопольного комитета в 2010–2014 годах.
23 апреля подал электронную декларацию как кандидат на должность заместителя министра финансов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ.
- Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как было с Порошенко.