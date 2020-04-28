Всемирный банк выделит $135 млн на модернизацию украинских больниц
Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование для Украины в размере 135 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всемирного банка.
Отмечается, что средства будут напрвлены на модернизацию украинских больниц и реформирование системы здравоохранения.
Деньги выделены по программе "Улучшение здравоохранения на службе у людей", на которую уже выделялось 215 млн долларов на улучшение первичного и вторичного уровней, раннюю диагностику, лечение сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.
"Дополнительные средства в размере 135 млн долл. помогут Украине осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы, а также провести обучение для тысяч украинских врачей по предоставлению современных медицинских услуг. В рамках проекта также будет оказана поддержка для общего фонда государственного бюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах", – говорится в сообщении.
В частности, 35 млн долларов направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии Covid-19. Эти деньги потратят на закупку материалов и оборудования для борьбы с коронавирусом, обучение медперсонала и предоставление украинцам важной публичной информации.
Как сообщают в Министерстве финансов Украины, дополнительные финансы помогут обновить около 40 отделений экстренной медпомощи и инсультных отделений, что обеспечит возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что в ВБ согласились выделить Украине 135 млн долларов тремя частями: 35 млн долларов– на противодействие эпидемии COVID-19, 45 млн долларов – на закупку медоборудования для отделений экстренной помощи, а также на улучшение ситуации с медпомощью при инсультах.
- Евросоюз также направит Украине денежную помощь в размере 190 млн евро. Из них 4 млн евро пойдет на поддержку волонтеров, которые борются с коронавирусом.