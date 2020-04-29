"Большой бизнес не заразный?". Под Кабмином предприниматели требуют смягчить карантин

В Киеве под зданием Кабмина проходит акция протеста представителей малого бизнеса. Они требуют смягчить условия карантина с первого мая и разрешить малому бизнесу работать с соблюдением всех необходимых санитарных правил. Об этом пишет Суспільне.

Люди приехали на акцию под названием #ЯїдуЗвами на автомобилях и заблокировали проезд по улице Грушевского с восьми утра. А когда прибыли эвакуаторы, чтобы освободить проезд, то заблокировали их.

Впрочем, обошлось без эвакуации, участники акции убрали свои машины сами. После этого накал страстей на митинге пошел на спад.

Протестующие заявляют, что карантин должен быть для всех. "Эпицентр работает, Рошен, Макдоналдс работаю, не работает только малый бизнес, если карантин, то для всех"- заявил один из участников акции, владелец сети кофеен.

Фото: Спецкор

Также они требовали разработать и внедрить программу льгот, дотаций и других мер поддержки малого бизнеса как важной составляющей экономики Украины.

Кроме этого представители малого бизнеса требуют соответствующую создать рабочую группу для отработки необходимых изменений, с привлечением представителей инициативной группы.

Фото: Страна

По меньшей мере одного из участников акции задержали. Полиции и нацгвардии под Кабмином было не в пример больше протестующих.

Также произошло столкновение полиции с журналистами. Представитель "Громадського" Богдан Кутепов стримил происходящее из зеленой зоны Мариинского парка, когда к нему подошли правоохранители и потребовали, чтобы он ушел.

Кутепов заявил, что у него "служебная необходимость" стримить именно с этого места. Когда он в прямом эфире спросил, почему ему надо уйти, то полицейские сказали, "или убираешь камеру, или я ее сломаю". А потом начали выталкивать журналистов. По итогу сломали стабилизатор. Журналисты вызвали полицию и написали заявление.

Ожидается, что именно с первого мая Кабмин сегодня разрешит работу 282 рынков при соблюдении санитарных норм. Ранее Виталий Кличко заявил, что если не будет резкой вспышки заболевания коронавирусом, то 12 мая начнется ослабление карантинных ограничений. В частности заработают парикмахерские, ателье и нотариусы.

По последним данным Минздрава, в Украине 9 866 случаев коронавируса, из них 250 летальных. Выздоровели 1103 человека.

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В Херсонской области закрывают Каховку на карантин из-за вспышки коронавируса. Во вторник, 28 апреля, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии города Каховка на карантин. В городе зафиксировано 22 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.