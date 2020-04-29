Минздрав пошел в органы с заявлением против "Медзакупок"

Замглавы Минздрава направила в правоохранительные органы заявление против "Медзакупок" за нарушения при закупке защитных костюмов для врачей.

Об этом замминистра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила сегодня на брифинге, передает УП.

"Вчера подготовила и направила в органы заявления о преступлении "Медзакупок". Надеюсь на быструю, объективную и неотложную реакцию", – пишет Шаталова.

По ее словам, МОЗ уже обращался к "Медзакупкам" по костюмам для медиков и предупреждал о возможном обращении в органы.

"Закупки" так и не подали на согласование техническое задание для этой закупки. Это значит, что МОЗ не понял, какого именно качества товар будет закупать предприятие и соответствует ли он осуществлению противоэпидемиологических мер против коронавируса", – сказала Шаталова.

Сегодня директор "Медзакупок" Арсен Жумадилов заявил, что для того, чтобы госпредприятие не стало "ручным" предприятием Минздрава, нужно провести три реформы.

Среди них – перевод "Медзакупок" под управление Кабмина, создание набсовета и ежегодный независимый аудит предприятия.

Как ранее сообщал Фокус:

17 апреля МОЗ запретил госпредприятию "Медицинские закупки Украины" закупать что-либо для борьбы с COVID-19, потому что ГП якобы не советуется с министерством по этому поводу.

Позже замглавы Минздрава Светлана Шаталова объяснила, почему ведомство решило провести тендер по закупке защитных костюмов самостоятельно: "Закупки" якобы хотели купить костюмы, в которых "швы прошиты иглой, а они должны быть проклеены".