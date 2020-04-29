Шмыгаль об антикарантинном митинге под Кабмином: Не надо призывать к протестам

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал сегодняшние протесты предпринимателей, которые требуют отменить карантин 1 мая.

Об этом он сообщил на заседании Кабмина.

"Прошу политические силы, различные группы влияния не манипулировать этими вещами, не призывать сегодня украинцев к каким-то протестам, скоплениям. Мы получим просто следующий этап роста заболеваемости. Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество тех, кто заболел, не будет увеличиваться. Это важно", – говорит Шмыгаль.

При этом, Кабмин примет решение относительно открытия и разрешения работы продуктовых и аграрных рынков.

"Сегодня мы понимаем, проанализировали и провели большую работу с рынками и сегодня во время заседания правительства примем решение относительно открытия и разрешения работы продуктовых и аграрных рынков, но с определенными условиями. На следующую среду мы также примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая определенные карантинные условия, и это тоже уже прописано, просчитано, и мы коммуницируем и озвучиваем это", – сказал премьер-министр.

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