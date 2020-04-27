Обжалование карантина: в суд поданы 22 иска к Кабмину

По 10 искам ОАСК уже открыл производство

С начала апреля канцелярия Окружного административного суда города Киева зарегистрировала 22 иска к Кабинету министров относительно обжалования ограничений, установленных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иски подали физические лица, общественные организации и адвокатские объединения. Они просят суд отменить как отдельные положения (запрет регулярных перевозок, посещения парков, скверов, работы общепита и т.д.), так и целиком постановление правительства от 11 марта о введении карантина.

Суд уже открыл производство по 10 делам, еще столько же исков оставлено без движения до устранения истцами недостатков, по двум искам суд решает вопрос об открытии производства.

Напомним, что 24 апреля Кабмин обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Также в правительстве подчеркнули, что каждый запланированный этап будет зависеть от динамики распространения коронавируса.

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