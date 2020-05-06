Он шутит. В ОП рассказали об "оружии" Зеленского в международной политике

Президент Владимир Зеленский умело использует юмор в международной дипломатии, он – равный игрок на мировой арене.

Об этом в одном из интервью рассказал замглавы ОП, ответственный за международные отношения Игорь Жовква.

"Юмор – это то, что ценится в дипломатии. Это то, что не всем присуще – и дипломатам, и президентам других стран. Но это то оружие, которое есть у нашего президента. Он очень часто и умело им пользуется", – говорит Жовква.

Также чиновник считает, что, несмотря на непростые времена, Зеленский "абсолютно безупречно" справился с задачей выработать внешнеполитический курс Украины. "Зеленский – абсолютно равный игрок на мировой арене", – добавил он.

Кроме того, в ОП говорят, что многие представители других стран "проявляли большой интерес" к Зеленскому, поэтому в рамках саммитов он проводил до 20 встреч, а график был настолько плотным, что некоторым делегациям приходилось отказывать в аудиенции.

"Это желание пообщаться не исчезло и сейчас. Интерес не уменьшился – он только возрос", – отметил Жовква.

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