Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Данное решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая, сообщает пресс-служба правительства.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, соответствующие изменения позволят полностью возобновить торговое обслуживание населения.

Отмечается, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Решение вступит в силу после опубликования.

Кроме того, до принятия этого решения президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с представителями Кабмина и государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, поднял вопрос открытия непродовольственных рынков страны. Об этом сообщал сайт Офиса президента.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", – подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщал Фокус: