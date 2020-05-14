Зеркаль будет защищать "Нафтогаз" в международных арбитражах против "Газпрома" и РФ
Советник главы "Нафтогаз" Елена Зеркаль будет защищать НАК в международных арбитражах и иностранных судах против "Газпрома" и России. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится, ведь речь идет о долгосрочной интеграции Украины в мировой рынок для лучших бизнес-условий и для защиты энергетической безопасности", – говорит Зеркаль.
У себя в Facebook она также написала, что реализация этих задач для нее – естественное и логическое продолжение миссии, которую она реализовывала в предыдущие годы в МИД, когда представляла Украину против РФ.
"Оптимизма также добавляет опыт сотрудничества с предыдущей командой и их наработки. Поэтому я искренне рассчитываю на их поддержку и взаимодействие, потому что мы все заинтересованы в победе", – добавила Зеркаль.
Как ранее сообщал Фокус:
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Кабинет министров Украины на своем заседании 4 декабря 2019 года освободил Елену Зеркаль от должности заместителя министра иностранных дел.
- 29 января бывшего заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль назначили советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.