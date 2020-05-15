Названы страны, с которыми Украина возобновит авиасообщение в первую очередь

Министерство инфраструктуры Украины обсуждает организацию авиарейсов после ослабления карантина с Египтом, Турцией и Грузией.

Об этом заявила спикер ведомства Оксана Герасимова, пишет "РБК-Украина".

По ее словам, именно эти страны значатся среди первых, с которыми Украина может восстановить перелеты. Что касается авиасообщения со странами Евросоюза, то там будет играть роль фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.

В настоящее время между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", – уточнила Герасимова.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины разработало трехэтапный план возобновления пассажирского сообщения. Открыть международное авиа- и ж/д сообщение предлагается на третьем этапе.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.