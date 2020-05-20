Офис генпрокурора якобы завел на Порошенко дело о госизмене после появления "пленок Деркача", — СМИ

Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании информации, содержащейся в "пленках Деркача". Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе.

Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

К материалам производства приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри.

Напомним, 19 мая внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри. По его словам, они подтверждают, что Байден потребовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании Burisma, в которой работал сын вице-президента Хантер.

В партии "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко, назвали публикацию записей "российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью".

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