Офис генпрокурора якобы завел на Порошенко дело о госизмене после появления "пленок Деркача", — СМИ
Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании информации, содержащейся в "пленках Деркача". Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе.
Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.
К материалам производства приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри.
Напомним, 19 мая внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри. По его словам, они подтверждают, что Байден потребовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании Burisma, в которой работал сын вице-президента Хантер.
В партии "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко, назвали публикацию записей "российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью".
Как ранее сообщал Фокус:
- На 3 ноября в США запланированы президентские выборы. Главным соперником действующего главы Белого дома будет кандидат от Демократической партии Джо Байден.
- При этом Трамп неоднократно обвинял Байдена и его сына Хантера в коррупции и настаивал на необходимости расследования их деятельности как в США, так и в Украине. Поднимал этот вопрос он и во время телефонного разговора с президентом в июле 2019 года, который стал основанием для начала процесса импичмента в отношении Трампа в США.
- Адвокат Трампа Рудольф Джулиани также лично встречался с Шокиным и после утверждал, что у экс-генпрокурора есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байденами.