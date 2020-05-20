Посольство США высоко оценило первый год президентства Зеленского

Посольство США в Украине поздравило президента Владимира Зеленского с первой годовщиной пребывания у власти, подчеркнув прогресс Украины по многим направлением.

Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

"Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году. Более 130 украинцев, несправедливо задержанных Россией и ее ставленниками, вернулись к своим семьям. Правительство завершило процесс анбандлинга в секторе природного газа, что является важным шагом в укреплении энергетической безопасности Украины. Продвинулись вперед усилия по децентрализации для расширения возможностей местных громад. Украина осуществила много реформ, необходимых для новой программы МВФ", – сказано в заявлении.

В посольстве заверили в дальнейшей поддержке Украины в проведении реформ, противостоянии российской агрессии, укреплении верховенства права и обеспечении независимости и добропорядочности антикоррупционных и правоохранительных органов.

"Соединенные Штаты поддерживают работу над задачами, еще остаются, выполнение которых осложняется непрерывной незаконной агрессией России на украинской территории и пандемией COVID-19. Президент Зеленский и его команда продвигаются вперед в вопросах устранения олигархической системы в Украине, укрепление верховенства права и обеспечения независимости и добродетели антикоррупционных и правоохранительных учреждений, и мы будем продолжать работать с властями страны для достижения ее целей", – говорится в заявлении.

Дипломаты также заверили, что "твердо стоят на стороне народа Украины".

"Начинается второй год президентства Владимира Зеленского, и Соединенные Штаты твердо стоят на стороне народа Украины в поддержке демократической и успешной Украины", – заявили в посольстве США.

Как ранее сообщал Фокус:

20 мая 2019 года состоялась инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Большинство украинцев считает Леонида Кучму лучшим президентом за весь период независимости страны. Действующего президента Владимира Зеленского лучшим считают 16%.