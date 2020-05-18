Действующего президента Владимира Зеленского лучшим считают 16%

Большинство украинцев считает Леонида Кучму лучшим президентом за весь период независимости страны. За него отдали голоса 20% в ходе опроса, результаты которого в понедельник, 18 мая, опубликовала соцгруппа Рейтинг.

Действующего президента Владимира Зеленского лучшим считают 16%, а 13% полагают, что лучшим был Леонид Кравчук. Правление Петра Порошенко считают лучшим 12%, Виктора Януковича – 9%.

Виктора Ющенко считают лучшим 6% участников опроса. Вместе с тем для 14% ни один из президентов не был лучшим, еще 10% – не смогли ответить.

Относительно чаще как эпоху развития в Украине опрошенные охарактеризовали времена правления президентов .Кучмы и Зеленского. Как застой – годы правления Ющенко, упадок – период президентства Януковича и Порошенко.

Оценки по этой шкале имеют свои четкие региональные различи. Так, жители востока и юга страны чаще давали отрицательные оценки, говоря о годах правления президентов Ющенко и Порошенко. Зато жители запада и центра чаще оценивали как упадок времена правления Януковича.

Как ранее сообщал Фокус:

Доверие к президенту Украины выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Верховной Раде Украины доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных. Недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Нацбанку (соответственно 34% и 50%), Нацполиции (соответственно 36% и 56%), Минздраву (соответственно 29% и 63 %).

Сгласно опросу КМИС, если бы выборы президента прошли в конце апреля, 42,6% опрошенных украинцев поддержали бы нынешнего главу Украины Владимира Зеленского. Среди партий наивысшие рейтинги – у "Слуги народа": 32,6% определившихся респондентов отдали бы свой голос именно за "слуг".