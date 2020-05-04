Год после выборов: за Зеленского готовы проголосовать 42,6% украинцев, — опрос

На втором месте по симпатиям избирателей – предыдущий президент Петр Порошенко: за него отдали бы голос 14,9% респондентов

Если бы выборы президента прошли в конце апреля, 42,6% опрошенных украинцев поддержали бы нынешнего главу Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует опрос КМИС.

На втором месте по симпатиям избирателей – предыдущий президент Петр Порошенко: за него отдали бы голос 14,9% респондентов. Замыкает тройку лидеров с поддержкой в 12,2% Юрий Бойко.

Речь идет о тех респондентах, кто определился с выбором и собирается голосовать. Среди всех опрошенных не определились 20,1%, еще 8,5% ответили, что не придут на выборы вообще.

На прошлых президентских выборах в первом туре за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей.

Среди партий наивысшие рейтинги – у "Слуги народа": 32,6% определившихся респондентов отдали бы свой голос именно за "слуг".

Вторую-третью строчку с минимальной разницей занимают "ОПЗЖ" и "Евросолидарность" (15,8 и 15,2% соответственно). Четверку лидеров с 12% замыкает "Батькивщина".

Опрос провели посредством телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 4024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 1,7% для показателей, близких к 50%, 1,5% – для показателей, близких к 25%, 1% – для показателей, близких к 10%, 0,8% – для показателей, близких к 5% и 0,4% – для показателей, близких к 1%.

Как ранее сообщал Фокус:

По данным соцопроса КМИС, если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале 2020 года, в нее попали бы только четыре партии: "Слуга народа" (39,1%), ОПЗЖ (15,6%), "Европейская солидарность" (10,8%) и "Батькивщина" (9,0%).