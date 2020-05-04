Зеленскому доверяют 59% украинцев, Раде — вдвое меньше, — опрос

Верховной Раде Украины доверяют 28% респондентов, а Зеленскому – 59%

Доверие к президенту Украины выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Верховной Раде Украины доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных. Недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Нацбанку (соответственно 34% и 50%), Нацполиции (соответственно 36% и 56%), Минздраву (соответственно 29% и 63 %).

По данным опроса, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 41,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать).

За "Оппозиционную платформу - За життя" готовы отдать свой голос 14,2% тех респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" - 13,9%, за ВО "Батькивщина" - 7,0%.

За партию "Сила и честь" - 4,5% и партию "Голос" - 3,1%.

При этом, если бы выборы президента состоялись в следующее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали 45,1% опрошенных украинцев. Петра Порошенко - 12,8%, Юрия Бойко – 10,8%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно опросу КМИС, если бы выборы президента прошли в конце апреля, 42,6% опрошенных украинцев поддержали бы нынешнего главу Украины Владимира Зеленского. Среди партий наивысшие рейтинги – у "Слуги народа": 32,6% определившихся респондентов отдали бы свой голос именно за "слуг".

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре, после встречи с президентом РФ Путиным, уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%.