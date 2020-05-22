"Суд" Симферополя объявил в розыск экс-политзаключенного Эдема Бекирова
"Центральный районный суд Симферополя" объявил в розыск экс-политзаключенного крымского татарина Эдема Бекирова, который был освобожден в сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными между Украиной и РФ, пишет "Крымский процесс".
Данное постановление вынес судья Сергей Деменок. До доставления Бекирова в суд рассмотрение дела приостановлено.
Отмечается, что заседание прошло без участия слушателей. Под предлогом угрозы распространения коронавируса в суд допускаются только участники процесса.
Адвокат Алексей Ладин сообщил, что в суде защита обратила внимание на наличие раздичных ограничений по въезду граждан в Крым и на угрозу для здоровья Эдема Бекирова в связи с пандемией коронавируса.
Также адвокаты отметили, что ранее рассмотрение уголовного дела было приостановлено до полного выздоровления подсудимого, но пока этого не произошло.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре 2018 года "Киевский районный суд" аннексированного Симферополя арестовал на 2 месяца крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Оккупанты утверждали, что Бекиров занимался транспортировкой и хранением взрывчатых веществ и боеприпасов.
- 27 августа 2019 года подконтрольный России "Центральный районный суд Севастополя" постановил изменить меру пресечения политзаключенному Эдему Бакирову с содержания под стражей на обязательство явки в суд.
- 7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35.
- В октябре так называемый суд в Крыму приостановил производство по делу Эдема Бекирова по ходатайству "прокуратуры".
- В мае "власти" Крыма возобновили судебный процесс против экс-политзаключенного Эдема Бекирова.