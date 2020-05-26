Социсследования и дебаты. Нардеп Дубинский предложил механизм проведения внутрипартийных праймериз перед местными выборами
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский напомнил, что прошло 10 дней с момента заявления президента Владимира Зеленского о намерении провести праймериз для отбора кандидатов от СН в мэры крупнейших городов.
Но, подчеркнул нардеп на своей странице в Facebook, механизм праймериз до сих пор не разработан, и не обнародован функционерами партии.
"Как представитель партии и фракции, который намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мэра Киева, считаю нужным инициировать партийный и общественный диалог на тему правил и механизма этого отбора", - продолжил Дубинский.
Нардеп предложил несколько простых шагов, которые необходимо совместно обсудить:
Шаг первый. Определение внутри партии и фракции кандидатов, которые хотят и могут участвовать в выборах мэров.
Шаг второй. Внутрипартийное/внутрифракционное рейтинговое голосование, если для конкретного города таких желающих наберется больше 4 человек.
Шаг третий. 2-3 одновременных социологических исследования с определением уровня поддержки и узнаваемости конкретных кандидатов.
Шаг четвёртый. Проведение дебатов кандидатов на базе национальных и информационных телевизионных каналов с голосованием зрителей за кандидата с наибольшим уровнем доверия.
Шаг пятый. Презентация финального списка кандидатов партии.
"Уверен, такой отбор можно провести максимум в течение месяца и представить украинцам реальных кандидатов партии, которые будут готовы с честью бороться за интересы граждан во всех крупных городах", - подытожил "слуга народа".
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов до 15 июля, говорил в начале мая председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Также он добавил, что предусмотренной государственным бюджетом суммы на проведение выборов должно хватить.
- Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.
- Центральная избирательная комиссия разрешила менять избирательный адрес безотносительно места регистрации проживания.
- На днях нардепы от "Слуги народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением провести в "СН" праймериз на предстоящие местные выборы – они опасаются, что партия выставит "технических" кандидатов на выборах городских глав.