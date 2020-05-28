Еще один народный депутат от "Слуги народа" заразился коронавирусом
У народного депутата от фракции "Слуга народа" Валерия Божика выявили коронавирус.
Об этом сам депутат написал на своей странице в Facebook.
"Уважаемые друзья! Сегодня получил положительный тест по выявлению коронавируса. Верю, что все будет хорошо! И это преодолеем!", – написал он.
До этого заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что у Божика коронавирус, пишет Укринформ.
"Да, это правда. У Валерия Божика действительно выявили COVID", – сказала Кравчук.
Депутат добавила, что сейчас Аппарат ВР составляет список лиц, которые в последнее время контактировали с Божиком.
Валерий Божик – заместитель главы парламентского комитета по вопросам правовой политики.
Как ранее сообщал Фокус:
- Фракция "Батькивщина" ушла в полном составе на изоляцию после того, как у одного из ее членов, народного депутата Олега Мейдича обнаружили коронавирус.
- Недавно спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что все заразившиеся коронавирусом нардепы уже выздоровели и сейчас в Верховной Раде никто не болеет СOVID-19.
- Глава бюджетного комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов заразился коронавирусом.