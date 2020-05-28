Оккупированный Донбасс включен в план децентрализации Украины, – Офис президента

Временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей попадают в план децентрализации. Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что правительство утвердило для всех областей перспективные планы, которые "станут основой для формирования территориальных общин и построения успешной страны, в которой комфортно жить".

При этом в Офисе президента уточнили, что перспективный план не утвержден только для аннексированной Автономной Республики Крым.

По мнению Зеленского, формирование территориальных общин уменьшит влияние центральной власти на распределение денег.

"Украинцы смогут получать качественные и больше услуг на местах – там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, делать их более удобными и комфортными", – сказал Зеленский.

Отметим, что на заседании 27 мая правительство утвердило перспективные планы формирования территорий общин 24 областей.

Как ранее сообщал Фокус:

13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Однако 27 декабря его отозвал и направил доработанный законопроект.

Президент предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым.

Предусматривается создание исполнительных органов местного самоуправления: окружного и областного исполкомов. При этом за соблюдением Конституции и осуществлять исполнительную власть на местах должны префекты, которых назначает президент по представлению Кабмина.