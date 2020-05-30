Программу Шмыгаля скорее всего еще раз отправят на доработку, – Кравчук

Программу премьера Дениса Шмышаля скорее всего еще раз отправят на доработку. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, новых случаев заболевания COVID-19 среди нардепов нет, а заседание Рады состоится во вторник, 2 июня.

"Неделю начнем с рассмотрения программы Кабмина. Абсолютное большинство комитетов Рады не поддержали предыдущий текст и предоставили к нему свои рекомендации. Вероятно, голосование будет аналогичным и программу отправим на доработку", – пишет Кравчук.

После внесения Кабмином доработанной версии программы действий, парламент должен будет рассмотреть ее в течение 15 дней.

Также на неделе планируют во втором чтении рассмотреть законопроект о "ворах в законе" и ряд "цифровых" законопроектов: об облачных услугах, электронных коммуникациях и о защите телекоммуникационных услуг.

Во втором чтении нардепы также хотят проголосовать проект закона о помощи креативным индустриям. Этим законопроектом, среди прочего, предлагается ввести новый налоговый сбор для украинцев.

За основу народные избранники планируют принять проект о партийных списках на местных выборах в городских ОТГ, где меньше 15 тыс. избирателей, проект об уменьшении залога за участие в выборах в 4 раза и проект о параллельном выдвижении в советы разного уровня.

Как ранее сообщал Фокус:

19 мая нардеп от "СН" Елизавета Богуцкая пришла на внеочередное заседание Рады в вязаной маске. Позже она назвала свой поступок протестом, который "направлен против ненормального карантина и еще более ненормальных решений Кабмина".