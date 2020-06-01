Уволенная ВСП почти полгода назад судья Барышевского суда до сих пор числится в штате

Высший совет правосудия еще 9 января уволил судью Барышевского райсуда Елену Литвиненко за решение о приостановке линцезии авиаперевозчика SkyUp, но она до сих пор числится в штате.

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на главу Барышевского суда Александра Лисюка. Как объяснили в суде, Литвиненко сейчас находится на больничном, поэтому ее нельзя уволить.

"Она была в отпуске, во время отпуска сломала руку. Сейчас – на больничном до 11 июня, если не ошибаюсь", – рассказал Лисюк.

28 мая киевские прокуроры сообщили Литвиненко о подозрении в вынесении заведомо неправосудного решения. Вести дело поручили Госбюро расследований.

В прокуратуре объяснили, что судья невнимательно изучила материалы дела, по которому вынесла решние, ведь лицо, от имени которого в суд поступило заявление, на самом деле иск не подавал.

Как сообщал Фокус:

12 июня 2019 года Барышевский районный суд Киевской области приостановил лицензию компании SkyUp на перевозку пассажиров авиатранспортом. Причина прекращения лицензии – якобы системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.