Ермак и Кулеба летят в Берлин обсуждать выполнение решений саммита в Париже

Украинская делегация посетит во вторник, 2 июня, Берлин, чтобы обсудить вопрос Крыма и выполнение решений нормандского саммита в Париже. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

В состав делегации войдут: глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и другие должностные лица.

В Берлине запланированы встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.

"В ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, безопасность и гуманитарную ситуацию на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита нормандского формата на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыма, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19", – сообщили в МИД Украины.

Напомним, 13 мая замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак приехал в Берлин и переговорил с советниками канцлера ФРГ Ангелы Меркель по ситуации на Донбассе. По его словам, переговоры были "конструктивными", а стороны достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации. Также Козак добавил, что консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации дальнейших переговоров.

Глава МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев знал заранее о визите Козака в Берлин, и в данном случае не идет речи "ни о каких играх за спиной Украины".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации в ТКГ за счет троих народных депутатов. Возглавляет делегацию по-прежнему экс-президент Леонид Кучма, а его заместителем стал министр по делам оккупированных территорий Александр Резников. 14 мая украинская делегация в новом составе впервые приняла участие в переговорах.