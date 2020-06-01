Боевики дважды обстреляли участок разведения войск "Петровское", ранен военный
С начала суток 1 июня пророссийские боевики целенаправленно дважды обстреляли участок разведения №3 "Петровское" Луганской области.
Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
Около 11 часов по направлению от неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Викторовка и Петровское враг применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Кроме этого, рядом с Гнутовым противник открывал огонь из гранатометов разных систем. Позднее поблизости этого же населенного пункта оккупанты использовали беспилотник для сбрасывания выстрелов ВОГ-17.
"Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники действовали решительно и жестко отвечали вражеским подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою деятельность. Потери протиника уточняются.
На участках разведения № 1 и № 2 режим "тишины" сохранялся.
Как ранее сообщал Фокус:
- Наблюдатели ОБСЕ увидели, как российские гибридные войска восстанавливают свои прежние позиции на линии разграничения близ поселка Петровское.
- 20 мая лидеры донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы "обстрелы и провокации" со стороны Объединенных сил.
- В тот же день на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, реагируя на обвинения со стороны руководителей "Л/ДНР" и их угрозы, сказал: "Было заявление Пасечника. Два месяца десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территории. И при этом они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам".