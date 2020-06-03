Шмыгаль официально предложил Раде назначить трех министров

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении новых министров.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Проектами постановлений №№3583 – 3586 предлагается:

уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

назначить на эту должность Ольгу Стефанишину;

назначить на должность министра культуры Александра Ткаченко;

назначить на должность министра экологии Романа Абрамовского.

Александр Ткаченко с августа 2008 года занимал должность генерального директора группы 1+1 медиа, в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ", "1+1 International" и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн. На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом от партии Слуга народа, №9 в списке.

Ольга Стефанишина – тезка нардепа от "Голоса". Родилась в 1985 году. Работала директором правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров. В декабре 2017 года назначена на должность генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

Вадим Пристайко занимал должность министра иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука. В новом Кабмине Пристайко стал вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции.

Роман Абрамовский родился в 1973 году. В 2015 году в течение нескольких месяцев работал на должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году стал замминистра энергетики и защиты окружающей среды.

Перестановки в Кабмине 1 июня поддержала фракция "Слуга народа". Также она приняла ряд других кадровых решений.

После вступления на должность министра вместо Ткаченко председателем комитета по вопросам информполитики будут рекомендовать Никиту Потураева. Вице-премьер-министра Вадима Пристайко отправят послом Украины в Великобритании.

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