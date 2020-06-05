Украина и Греция готовы возобновить сообщение между странами с 1 июля, – МИД
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его греческий коллега Никос Дендиас в телефонном разговоре договорились о возобновлении сообщения между странами с 1 июля, при условии стабильной эпидемиологической ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах", – говорится в сообщении.
Дендиас также пригласил Кулебу посетить Грецию с рабочим визитом, когда это позволят обстоятельства.
Отметим, Греция в значительной степени зависит от туризма, но из-за пандемии коронавируса туристическая сфера в стране практически остановилась. В прошлом году Грецию посетили около 33 миллионов туристов, что принесло доход 19 млрд евро.
Как ранее сообщал Фокус:
- Турция выразила готовность принимать украинских туристов, а также возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля.
- Новые правила въезда и пребывания иностранных туристов в Египте увеличивают до 90 дней допустимый срок непрерывного пребывания в стране и вводят новую пятилетнюю визу. Они начнут действовать с 1 июня 2020 года.