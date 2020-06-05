В конце лета в Украине состоятся масштабные учения ВСУ, – Наев

В конце лета в Украине состоятся крупные военные учения, целью которых будет подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, пишет Укринформ.

По его словам, командование будет осуществлять управление применением Вооруженными силами и другими составляющими обороны в случае масштабного вторжения в Украину или других локальных конфликтов.

"Мы выполняем отдельные локальные задачи и в конце лета-начале осени состоятся крупные учения, в ходе которых мы будем полным образом осуществлять управление соответствующими группировками войск", – сказал Наев.

Он пояснил, что по завершении военных учений Командование Объединенных сил будет считаться таким, что готово к выполнению задач в полном объеме.

Наев не исключил, что в случае принятия соответствующего решения Командование ОС ВСУ, возможно, получит функцию управления Операцией Объединенных сил на Донбассе.

Кроме того, по его словам, в связи с информацией о возможном вторжении РФ в восточные области с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом, военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях.

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