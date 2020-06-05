В конце лета в Украине состоятся масштабные учения ВСУ, – Наев
В конце лета в Украине состоятся крупные военные учения, целью которых будет подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну.
Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, пишет Укринформ.
По его словам, командование будет осуществлять управление применением Вооруженными силами и другими составляющими обороны в случае масштабного вторжения в Украину или других локальных конфликтов.
"Мы выполняем отдельные локальные задачи и в конце лета-начале осени состоятся крупные учения, в ходе которых мы будем полным образом осуществлять управление соответствующими группировками войск", – сказал Наев.
Он пояснил, что по завершении военных учений Командование Объединенных сил будет считаться таким, что готово к выполнению задач в полном объеме.
Наев не исключил, что в случае принятия соответствующего решения Командование ОС ВСУ, возможно, получит функцию управления Операцией Объединенных сил на Донбассе.
Кроме того, по его словам, в связи с информацией о возможном вторжении РФ в восточные области с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом, военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях.
Как ранее соощал Фокус:
- В 2019 году Сергей Наев говорил, что на военную операцию по возвращению оккупированного Донбасса украинским военным потребуется менее суток.
- Сергей Наев назначен Командующим Объединенных сил ВСУ 28 марта 2020 года. С марта 2018 по май 2019 года он командовал операцией на Донбассе.
- 13 мая на Донбассе в зоне операции Объединенных сил во время плановых учений погибли двое украинских военных.