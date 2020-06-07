Скупился по списку. Зеленского заметили в киевском супермаркете
Вечером в субботу, 6 июня, президента Владимира Зеленского заметили в супермаркете Good Wine в Киеве. Соответствующее видео опубликовала в сети очевидица Людмила Арахова.
"Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты. Держим дистанцию. Без фото. И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход. А на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным", - написала женщина.
Она также утверждает, что Зеленский посетил как минимум три отдела в магазине и скупился по списку. На видео возле президента видно тележку с продуктами и двумя бутылками, вероятно, алкогольных напитков.
При этом Зеленский надел защитную маску и был одет в футболку и штаны, которые носил во время встречи с журналистами 6 июня в парке Залесье.
Фото: Liga.net
Напомним, во время пресс-марафона 10 октября 2019 года Зеленский рассказал, что чаще всего ходит именно Good Wine, где может купить хлеб, вино, сыр и воду.
"Хожу в этот единственный магазин. Покупаю хлеб, могу купить воды, могу купить вина. Вот и все. А зачем вам врать и рассказывать? Еще покупаю сыр. Люблю очень сыр к вину. Сыр покупаю – килограмм стоит 58 гривен (видимо, президент имел ввиду 100 г, – ред.) – это тот сыр, который я люблю. Я могу себе позволить это купить", – говорил тогда Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 июня президент Владимир Зеленский зашел в кафе в Хмельницком и выпил там кофе. За столиком кроме него тогда сидели еще 4 человека, хотя Кабмин разрешил работу общепитов только с 5 июня, а за столом должны находится не более 4 человек.
- Главсанврач Виктор Ляшко после этого заявил, что Зеленский зашел в кафе с проверкой, а не как обычный посетитель. При этом президент заявил, что готов заплатить штраф, если окажется, что он что-то нарушил.