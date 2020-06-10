Зеленского не приглашали на парад Победы в Москву, – Песков

РФ не пригласила президента Владимира Зеленского на парад Победы, который в этом году должен состояться 24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Насколько я знаю, [приглашение Зеленскому] не отправлялось... Акцент делается на возобновлении официальных приглашений главам государств СНГ", – говорит Песков.

Также у Путина заявили, что Украина "не сигнализировала о желании разделить радость от праздника".

"Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", – сказал Песков.

Среди стран, которые подтвердили участие в параде Победы – Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Сербия, Хорватия, а также непризнанные Абхазия и Южная Осетия.

"Целый ряд лидеров также получили приглашения, мы ожидаем подтверждения со дня на день. Лукашенко пока не подтвердил, но это технический момент", – добавил пресс-секретарь Путина.

Как ранее сообщал Фокус:

В этом году из-за эпидемии коронавируса в России парад по случаю Дня победы на 9 мая отменили.