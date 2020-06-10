Порошенко: Венедиктова получила четкое указание от Зеленского по вручению мне подозрения

Политика
Генпрокурор Ирина Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского на незаконное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко

Как информирует пресс-служба "Европейской солидарности", об этом лидер политсилы Петр Порошенко заявил после того, как вместе с народными депутатами и адвокатами вышел из Офиса Генпрокурора.

Он также отметил, что Венедиктова не захотела обсуждать с народными депутатами из "Европейской Солидарности" многочисленные процессуальные нарушения со стороны Офиса Генпрокурора и убежала из кабинета.

"Мы твердо убеждены по сегодняшним действиям, Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского с улицы Банковой. Мы убеждены, что здесь есть состав уголовного преступления - вмешательство в деятельность генерального прокурора со стороны или Офиса Президента или президента. И сегодня пытаясь это сделать, они де-факто вручают подозрение двум - Порошенко и Зеленскому", - подчеркнул пятый президент.

По словам Порошенко, страна возвращается во времена Януковича и называет это политическим преследованием оппозиции.

"Единственное, что они придумали, это "трэш" в виде того, что я на посту президента пытался захватить государственную власть, пытался осуществить государственную измену или какие-то другие глупости, которые были блестяще прокомментированы человеком, который ко мне точно не относится с симпатией - 100% человеком Зеленского бывшим генеральным прокурором Рябошапкой", - рассказал лидер "Европейской солидарности". Адвокаты Петра Порошенко считают необоснованным подозрение, которое Офис генерального прокурора попытался вручить их клиенту в среду, 10 июня. "Это то же самое производство, которое «100%-но прокурор Зеленского» Рябошапка охарактеризовал как «юридический трэш»", - сказал адвокат Игорь Головань. 

Он напомнил, что изначально дело о назначении главы президентом первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко квалифицировали по ст.364 Уголовного кодекса. Она подследственна НАБУ, но расследование вело Государственное бюро расследований.

"Затем его как-то «подрисовали» и сейчас пытаются представить обществу как подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Действительно, они уже не то, что родили мышь за этот год политических преследований. Они родили что-то мелкое типа вируса. Конечно, это по российским лекалам представление для одного зрителя - того, который обещал пятом президенту Петру Порошенко приключения", - сказал Головань, намекая на Зеленского.

По его словам, дело против Порошенко - это "правовой нигилизм" и "беспредел", 
Петр Порошенко сказал, что будет требовать неотложной встречи с генеральным прокурором.
"В соответствии с законодательством, автором которого я являюсь, изменений в Конституцию, которые я внес, зарегистрировал и провел в первом чтении, генеральный прокурор обязан принимать участие во вручении подозрения, если считает нужным. Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 минут, генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что мы в любое время готовы снова приехать к ней, оставили телефоны. И как только она освободится, мы приедем к ней для в том числе осуществление действий", - объяснил пятый президент.

Он также сообщил, что во время встречи с Венедиктовой нардепы требовали выполнения законных процессуальных действий, которые саботирует Офис Генпрокурора.
"Мы пытались остановить беспредел. Я могу только надеяться, что нас услышали и они изменят позицию. Если нет - отдельно хочу подчеркнуть: мы не просто не уклоняемся от следственных действий. Мы пришли в генеральную прокуратуру - вы все свидетели. У вас есть что-то? Предъявляем. Покажите людям - и над вами будет весь мир смеяться, потому что если пятый президент Украины пытался захватить государственную власть выполнением своих конституционных полномочий, назначая руководство тех или иных подразделений вооруженных формирований - это не что иное, как преследование оппозиции", - подытожил Порошенко.

Напомним, сотрудники Офиса генпрокурора сегодня пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований.