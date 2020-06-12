Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, – Кулеба

Политика
Украина стала шестым партнером по расширенным возможностям НАТО вместе с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

По его словам, указанный статус Украина получила заслужено.

"Этот день наступил. Я глубоко благодарен нашим партнерам по Альянсу за то, что сделали это возможным. Украина, наконец, получает давно заслуженный статус партнера расширенных возможностей НАТО. Мы делаем друг друга сильнее",  – написал Кулеба.

Статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает более глубокое взаимодействие с силами альянса. В частности:

  • регулярные политические консультации по вопросам безопасности, включая уровень министров;
  •  расширенный доступ к программам взаимодействия и учениям;
  • обмен информацией и полученным опытом;
  •  более близкое взаимодействие во время кризисов и подготовки операций.

До этого момента статусом партнера НАТО с расширенными возможностями обладали пять стран: Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

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