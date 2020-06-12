Ермак в Париже обсудил подготовку визита Макрона в Украину

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече в Париже обсудил с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном ход Минского процесса, двустороннее сотрудничество Украины и Франции, а также подготовку предстоящего визита Эммануэля Макрона в Украину.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Визит президента Франции в Украину может состояться до конца года.

Ермак также подробно рассказал об интенсификации Минского переговорного процесса, в частности о перезагрузке украинской делегации и повышение ее статуса.

Стороны обсудили состояние выполнения договоренностей декабрьского саммита в Нормандском формате в Париже и согласились с необходимостью скорейшего проведения следующего саммита, который должен состояться в Берлине.

Украинскую делегацию в Париже возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав также входят министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, замглавы ОП Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

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