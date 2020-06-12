Ермак в Париже обсудил подготовку визита Макрона в Украину
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече в Париже обсудил с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном ход Минского процесса, двустороннее сотрудничество Украины и Франции, а также подготовку предстоящего визита Эммануэля Макрона в Украину.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Визит президента Франции в Украину может состояться до конца года.
Ермак также подробно рассказал об интенсификации Минского переговорного процесса, в частности о перезагрузке украинской делегации и повышение ее статуса.
Стороны обсудили состояние выполнения договоренностей декабрьского саммита в Нормандском формате в Париже и согласились с необходимостью скорейшего проведения следующего саммита, который должен состояться в Берлине.
Украинскую делегацию в Париже возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав также входят министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, замглавы ОП Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам визита в Берлин заявил, что Украина готова идти на компромиссы по местному самоуправлению после возрващения временно оккупированных территорий.
- На совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Гайком Маасом он также заявил, что Украина не пойдет на пересечение "красных линий".