Решение о проведении основной сессии ВНО будут принимать 20-22 июня, – Ляшко

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях 20-22 июня рассмотрит вопрос о начале основной сессии внешнего оценивания (ВНО).

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодняшний день эпидситуация в Украине позволяет провести основную сессию ВНО, которая должна начаться 25 июня.

"В то же время, понимая тенденции, а также то, что мы работаем в режиме смягчения карантинных мероприятий и видим рост количества случаев коронавирусной болезни, сегодня комиссия рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки, нужно ли будет вернуться к этому вопросу в дальнейшем и пересмотреть в случае, если эпидситуация не будет позволять провести его в установленные сроки", - сказал Ляшко.

Ляшко не уточнил, какие именно показатели будут оцениваться для принятия решения о возможности проведения ВНО.

Основная сессия ВНО должна пройти с 25 июня по 17 июля.

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