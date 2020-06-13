Решение о проведении основной сессии ВНО будут принимать 20-22 июня, – Ляшко
Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях 20-22 июня рассмотрит вопрос о начале основной сессии внешнего оценивания (ВНО).
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, на сегодняшний день эпидситуация в Украине позволяет провести основную сессию ВНО, которая должна начаться 25 июня.
"В то же время, понимая тенденции, а также то, что мы работаем в режиме смягчения карантинных мероприятий и видим рост количества случаев коронавирусной болезни, сегодня комиссия рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки, нужно ли будет вернуться к этому вопросу в дальнейшем и пересмотреть в случае, если эпидситуация не будет позволять провести его в установленные сроки", - сказал Ляшко.
Ляшко не уточнил, какие именно показатели будут оцениваться для принятия решения о возможности проведения ВНО.
Основная сессия ВНО должна пройти с 25 июня по 17 июля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 июня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил об отмене пробного ВНО из-за эпидемии коронавируса.
- Украинский центр оценивания качества образования просит участников пробного ВНО и сотрудников на пунктах тестирования 15 и 17 июня не приходить на пункты проведения ВНО. Исключение – ответственные за пункты и их помощники.
- Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабмина прогнозов и решений из-за увеличения в стране числа заболевших коронавирусом, а также требует тщательных проверок мест скопления людей.