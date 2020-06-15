Президент просит депутатов поскорее разобраться с поддержкой креативных индустрий

Президент Владимир Зеленский просит народных депутатов безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект №3377 о поддержке креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

В письме на имя главы Верхвоной Рады Дмитрия Разумкова президент отмечает, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина требует быстрых и эффективных решений.

"Прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины решения относительно упомянутого проекта закона Украины", – пишет Зеленский Разумкову.

2 мая в Киеве и других городах состоялась акции "Стоп культурный карантин". На знаковых локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо. Ивент был создан для поддержки работников индустрии культуры, которые остались без работы и поддержки государства.

Сразу после этого в Раде решили рассмотреть законопроект о поддержке креативной индустрии. Проектом закона среди прочего предусматривалось ввести единый культурный сбор для украинцев.

Законопроектом среди прочего предлагается освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты налогов на добавленную стоимость, прибыль и единого социального взноса, отменить туристический сбор, а также ввести налоговые льготы на оплату аренды земли государственной и коммунальной собственности.

Как ранее сообщал Фокус:

На прошлой неделе глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что будет добиваться от Кабмина возвращения попавших под секвестр госбюджета 2 млрд грн на поддержку культуры.