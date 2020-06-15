Подарок за $6 млн. Все, что известно о попытке подкупа руководства НАБУ и САП

Вечером в пятницу, 12 мая, НАБУ сообщили о попытке подкупа своего руководства и главы САП рекордной по меркам Украины взяткой. Подозреваемых задержали на горячем с 6 млн долларов. Подробности спецоперации руководители антикоррупционных ведомств рассказали на следующей день на пресс-конференции.

Взятка предназначалась за закрытие дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского (работал в правительстве Николая Азарова в 2010—2012 годах), который также является президентом и собственником газодобывающей компании Burisma. Уголовное приозводство касается завладения деньгами стабфонда НБУ, которые выдавались банку "Реалбанк" (подконтрольный бежавшему в Россию Сергею Курченко). Сначало его расследовало ГПУ, но потом дело передали в НАБУ.

Сытник отметил, что производство по Злочевскому просили закрыть именно до 14 июня, когда он праздновал день рождения. При этом события развивались очень стемительно. 1 июня "доверенные лица" Злочевского через первого замглавы Государственной налоговой службы Николая Ильяшенко в Киеве связались с Евгением Шевченко, внештатным агентом НАБУ. За $1 млн его попросили посодействовать в передаче дела из НАБУ в Нацполицию. Шевченко от такого предложения отказался и сообщил о предложении взятки НАБУ, которое 3 июня начало расследование по этому поводу. Ильяшенко вскоре снова связался с Шевченко и предложил уже $5 млн за закрытие дела непосредственно руководством САП. 5 июня они вместе встретились с "доверенными лицами Злочевского". В целях иммитации выполнения договоренностей Холодницкий подписал постановление о прекращении производства и даже внес в ЕРДР необходимые изменения.

Передача денег состоялась 12 июня в здании киевского офиса Государственной налоговой службы. Там Ильяшенко и "доверенных лиц" Злочевского задержали. При этом кроме $5 млн, которые предназначались Сытнику и Холодницкому, в багажнике авто Ильяшенко нашли еще один миллион долларов.

На пресс-конференции руководители НАБУ и САП сообщили, что всю сумму пересчитывали более 12 часов, пообещали дело побыстрее передать в Антикоррупционный суд.

Фото: НАБУ

На выходных суд избрал меру пресечения "доверенным лицам" Злочевского. Одним из них оказался Андей Кича (экс-директор Burisma по правовым вопросам) - его арсетовали на два месяца с правом выхода под залог в 40,3 млн грн (15 июня сумму уже внесли).

Андрей Кича (справа) в зале суда

Еще одна задержанная - Елена Мазурова, бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Фискальной службы, уволенная по люстрации в 2015-м году. Ее также арестовали на два месяца, но залог установили в три раза больший - 120 млн грн.

15 июня суд отправил под стражу и Ильяшенко. Выйти из СИЗО он может под залог в 84 млн грн. На время расследования он отстранен от обязанностей.

Несмотря на то, что Сытник и Холодницкий на пресс-конференции уверяли, что доказательства масимально полные, а преступление "очевидное", в соцсетях по этому поводу возникли сомнения. В основном они касаются личности Евгения Шевченко, который широко известен благодаря своей причастности ко многим громким делам. Так в 2016-2017-м он участвовал в проведении негласных следственных действий по делам о завладении газом и средствами Укрзализныци компаниями братьев Дубневичей на добровольной основе. А во время расследования дела Гладковского и хищений в Укробронпроме журналисты из команды Bihus.Info утверждали, что именно Евгений Шевченко помогал фигурантам дела в решении вопросов в Бюро и вел с ними бизнес, зарабатывая на оборонке. Причем в 2019 году Назар Холодницкий заверял, что "разберется" с Шевченко. И после всех этих сомнительных дел, коррупционеры выбирают именно Евгения Шевченко для решения своих проблем.

Сам Шевченко рассказал, что дружил с Ильяшенко последние четырего года. Также поблагодарил взяткодателя за деньги: "товарищ Злочевский думал, что раз ему удалось купить барыгу-президента, то за такую огромную сумму купить "агента" и руководство НАБУ труда и вовсе не составит... но что-то пошло не так, ведь не все вещи, равно как и не все люди в этом мире измеряются деньгами - такие вот дела, "Коля - хороший парень". А за $ 6млн тебе, конечно, спасибо - они отправляются в бюджет Украины".

Отписались о рекордной взятке в Украине и американские СМИ. Новости по этой теме вышли на Washington Post, VOA, FoX News и других. При этом в своих заголовках они акцентировали внимание, что речь идет об основателе компании Burisma. Компания известна в США в первую очередь в связи с заявлениями Трампа, что сын его главного конкурента на президентских выборах Хантер Байден (бывший член совета директоров Burisma) может быть причастен к коррупционной деятельности. Однако во время пресс-конференции главы НАБУ и САП подчеркнули, что в этом деле ни Байден-старший, ни Байден-младший не фигурируют.