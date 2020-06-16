В Раде принял присягу новый "слуга народа" Денис Маслов

Сегодня, 16 июня, в Раде присягу народного депутата принял Денис Маслов. Он заменил ушедшего руководить Минкультом Александра Ткаченко.

36-летний Маслов – совладелец и директор компании "Авин трейд", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Также он – владелец и директор адвокатского объединения "Лоуатек". Ранее Маслов работал судьей Днепровского районного суда города Каменское (Днепропетровская область).

Также Маслов входит в совет Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины, делегат в Правовой ассамблеи Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области, член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции.

Как ранее сообщал Фокус:

Ткаченко, которого в "Слуге народа" сменил Маслов, 4 июня стал министром культуры и информационной политики.