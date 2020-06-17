Шмыгаль: Зрады нет, никто не собирается отменять ВНО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Внешнее независимое оценивание не будет отменено.

Об этом она заявил на заседании Кабмина.

"Сейчас нет никаких оснований, чтобы не проводить ВНО. Тестирование пройдет в соответствии с утвержденным ранее планом. Зрада отменена. Возвращения коррупции при поступлении в вузы путем отмены ВНО не будет. Наши дети должны иметь равный доступ к образованию – и они его будут иметь. Никто не собирается отменять ВНО. Есть четкие критерии, можно его проводить или нет. Основные критерии на данный момент соблюдаются", – сказал он.

Шмыгаль заявил, что сегодня Кабмин примет постановление о возврате средств за пробное ВНО.

"Во-первых, мы сегодня принимаем постановление, которым возвращаем средства за пробное ВНО. Попрошу отдельно по этому вопросу доложить и.о. министра образования. Во-вторых, пока нет никаких оснований, чтобы его не проводить. ВНО пройдет по намеченному плану", - сказал Шмыгаль.

Он заявил, что Кабмин со своей стороны будет делать все, чтобы вступительная кампания была комфортной и безопасной для абитуриентов.

Ранее Шмыгаль заявил, что оснований для отмены или переноса ВНО на данный момент нет.

Он также перечислил показатели, при которых ВНО будет переноситься, а именно:

более 60 активных больных на 100 тысяч населения в среднем по Украине;

более 50% областей, где превышены три общенациональных показателя – количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более чем 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тысяч населения.

Напомним, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 об отмене обязательного внешнего независимого оценивания в 2019/2020 учебном году.

Врио министра образования Любомира Мандзий по этому поводу отметила, что речь об отмене ВНО не идет. Законопроект только предлагает выпускникам школ проходить его по собственному выбору.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.