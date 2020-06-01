Отказ от ВНО создаст значительные коррупционные риски, – Минобразования

В ведомстве говорят,что готовы к проведению тестирования в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача

Министерство образования и науки считает недопустимой отмену внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

В ведомстве говорят,что готовы к проведению тестирования в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача.

При этом в министерстве отмечают, что ВНО – это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в ВУЗ, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски.

"Другие способы оценки, например, средний балл свидетельства о среднем образовании, нельзя считать объективным, поскольку каждая школа имеет собственную шкалу оценивания. Кроме того, сейчас вузы готовы принимать заявления абитуриентов именно на основе ВНО. Альтернативный механизм для проведения вступительной кампании создать невозможно. Поэтому отмена ВНО ставит под угрозу будущее вступительной кампании-2020", – сказала врио министра Любомира Мандзий.

МОН говорит, что возрастная группа участников ВНО "стойка к заражению". К тому же вступление в вузы по результатам экзаменов более опасно с точки зрения скопления людей и сложностей в соблюдении социальной дистанции.

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