Первое подозрение. Все, что известно о деле, по которому Петра Порошенко могут арестовать

Главе партии "Европейская солидарность" вменяют превышение служебных полномочий при назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР). Суть подозрений сводится к нескольким пунктам. Первый касается реноме Семочко. Следователи считают, что перед назначением в его отношении не было тщательной спецпроверки. Второй — превышения служебных полномочий. Дело в том, что замов главы СВР назначает президент по представлению главы ведомства. Сыщики уверены: имя Семочко в представлении появилось с подачи Петра Порошенко. Третий пункт касается того, что на момент назначения Семочко должность первого замглавы СВР была занята, соответственно, он оказался "лишним" сотрудником ведомства. В электронной декларации за четыре месяца 2019 года Семочко указал, что получил зарплату в размере 1,27 млн грн.

Его увольнение в апреле 2019 года также сопровождалось скандалом. Соответствующий указ Порошенко подписал после выхода в эфир журналистского расследования программы "Наші гроші". В ней говорилось, что Сергей Семочко якобы причастен к созданию дефицита важных препаратов для людей с заболеванием почек, что у его гражданской жены и детей есть российские паспорта и что они ведут бизнес в оккупированном Крыму. Также журналисты недо­умевали, откуда у разведчика взялись элитная недвижимость и автопарк суммарной стоимостью около $8 млн.

Прецедент Божка

Суд по избранию меры пресечения Петру Порошенко анонсирован на 18 июня. "Статьи Уголовного кодекса, по которым ему зачитали подозрение, относятся к категории тяжких преступлений. Это дает право следствию просить суд о взятии подозреваемого под стражу на период до 60 дней с альтернативой внесения денежного залога. Суммы могут быть космическими", — объяснял Фокусу Иван Либерман, адвокат.

Эксперт оказался прав: вечером 16 июня стало известно, что Офис Генерального прокурора будет требовать в суде взятия Порошенко под стражу с возможностью внесения залога в 10 млн грн.

В уголовных делах против себя может быть заинтересован и сам Порошенко. Если дело так и не дойдет до тюремного заключения, он сможет закрепить образ главного оппозиционера страны, которого испуганный Владимир Зеленский пытается упрятать за решетку

Несмотря на то что Порошенко — народный депутат, в данном случае никаких особых процедур для избрания меры пресечения не предусмотрено, поскольку с 1 января 2020 года народные депутаты больше не обладают неприкосновенностью. Иными словами, привлекать к ответственности парламентариев за уголовные преступления теперь можно так же просто, как и любого гражданина. Но вопрос в том, возьмут ли Петра Порошенко под стражу.

Вероятность такого сценария в политических кругах оценивают скептически. Не особо верят и в вынесение обвинительного приговора в отношении пятого президента. Не в последнюю очередь потому, что второй подозреваемый в этом деле — экс-глава Службы внешней разведки, а нынче замминистра иностранных дел Егор Божок. Ему вменяют "выполнение преступного приказа" при назначении Сергея Семочко. Божку уже дважды вручали соответствующее подозрение, пытались даже взять под стражу. Но и Печерский райсуд столицы, и Апелляционный суд Киева признали подозрение необоснованным, отказав прокуратуре в избрании для Божка меры пресечения. То есть нечто подобное может произойти и с Порошенко.

ПОПРОБУЙ ДОКАЖИ. Вынесение обвинительного приговора в отношении Петра Порошенко малоперспективно (фото: Михаил Палинчак)

Другой важный момент — позиция Запада. На днях Европарламент заявил, что депутаты будут пристально следить за делом Порошенко, украинскую власть там предостерегли от политического преследования пятого президента Украины. "Команда Зеленского села на шпагат. С одной стороны, есть обещание "Весна придет — сажать будем", и его нужно выполнять. К тому же существует негласный общественный запрос на "посадку" Порошенко. Пятого президента в обществе невзлюбили за то, что он призывал украинцев потуже затянуть пояса, а сам тем временем отдыхал на Мальдивах. С другой стороны, ЗЕ-команда не хочет ссориться с Западом, который негативно относится к перспективе судебного преследования Порошенко. Поэтому не трогают "экономический" кейс Порошенко, пытаясь вручить подозрение по уголовному производству, которое трудно доказуемо и не совсем понятно обществу", — анализирует Андрей Золотарев, руководитель центра "Третий сектор".

Впрочем, до того как дело окажется в суде, никто не знает, какими козырями располагает следствие. Возможно, у прокуратуры есть красноречивые доказательства, которые выставят Порошенко в совершенно ином свете. Тогда перспектива дела уже не будет казаться такой туманной. Политологи солидарны, что политическая и юридическая война против Порошенко — это надолго.

Игры в поддавки

"Дело Семочко" слишком сложное с точки зрения доказательства вины и злого умысла президента при данном кадровом назначении, — рассуждает Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. — Да и цель этого дела — не посадить Порошенко за решетку, а надавить на него, заставить играть по правилам Зе-команды".

Как бы странно это ни звучало, но в уголовных делах против себя заинтересован и сам лидер "Европейской солидарности". Благодаря им Петр Порошенко усиливает образ главного оппозиционера страны, которого испуганный Владимир Зеленский пытается упрятать за решетку. "В этом противостоянии информационно лидируют Порошенко и Ко. Они опытные политики и практически любую ситуацию обращают в свою пользу, — говорит Владимир Фесенко, глава Центра прикладных исследований "Пента". — Процессуальные действия со стороны правоохранительных органов умело превращаются ими в скандалы и шоу, тем самым консолидируя электорат Порошенко".

"Команда Зеленского села на шпагат. С одной стороны, есть обещание "Весна придет — сажать будем". С другой — ЗЕ-команда не хочет ссориться с Западом, который негативно относится к перспективе судебного преследования Порошенко" Андрей Золотарев, руководитель центра "Третий сектор"

Несмотря на то что рейтинг пятого президента Украины, по разным социологическим опросам, колеблется в пределах 13–16%, недооценивать поддержку Порошенко нельзя. Среди его приверженцев, в отличие от Зеленского, множество тех, кто готов выйти за него на улицы. По словам Тараса Загороднего, партнера Национальной антикризисной группы, прежде всего речь идет о людях, прошедших АТО. Они активны, принципиальны и в нападках на Порошенко способны разглядеть обвинения в свой адрес. В их лице лидер "Европейской солидарности" располагает солидным мобилизационным ресурсом. Использовать его в нужный момент особого труда не составит.

Уголовные дела Петра Порошенко

Во всех известных общественности уголовных производствах, кроме "дела Семочко", политик проходит как свидетель.

1. Дело о трех военных кораблях, в ноябре 2018 года захваченных российскими пограничниками в районе Керченского пролива. В Киеве этот эпизод расценили как акт военной агрессии со стороны РФ. Верховная Рада по представлению президента Петра Порошенко проголосовала за введение в граничащих с Россией регионах военного положения на 30 дней. Следствие изучает, насколько законными были действия Верховного главнокомандующего.

2. Захват государственной власти, когда на рассмотрение Верховной Рады президент внес кандидатуру Владимира Гройсмана на должность премьер-министра при фактическом отсутствии парламентской коалиции.

3. Исчезновение оборудования из ситуационного центра в Администрации президента Украины.

4. Незаконное пересечение государственной границы Украины в январе 2018 года с использованием заведомо поддельных документов (отпуск Порошенко на Мальдивах).

5. История с задержанием и выдворением из Украины Михеила Саакашвили.

6. Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.

7. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

8. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".

9. Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивушка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".

10. Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда Киева со стороны президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации ПриватБанка.

11. Манипуляции с проведением конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия.

12. Нарушения при назначении судей Верховного Суда в 2017 и 2019 годах.

13. Дело по "пленкам Деркача". В мае внефракционный парламентарий Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне.

14. Содействие президента Петра Порошенко и его окружения бегству из Украины судьи Николая Чауса.

15. Вмешательство в работу Апелляционного суда Киева.

16. Незаконное перемещение культурных ценностей (43 картин) через государственную границу.