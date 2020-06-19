ГБР открыло дело против Порошенко о Томосе по заявлению Филарета, – СМИ
Дело в отношении пятого президента Петра Порошенко о предоставлении украинской церкви Томоса открыли еще в конце 2019 года по заявлению предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник в ГБР.
"Дело открыто в ноябре 2019 года СБУ по заявлению Филарета. Его мотив – это претензии к руководству государства, в первую очередь за то, что деньги, которые получала УПЦ КП, в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь", – рассказал собеседник.
В то же время реакцию Порошенко в ГБР назвали "пиар-ходом". В бюро отметили, что не намерены ставить под сомнение легитимность создания ПЦУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 июня Порошенко под зданием Печерского райсуда Киева заявил, что против него возбуждено еще одно дело: за разжигание межрелигиозной розни. В ГБР это подтвердили.
- Ранее Петр Порошенко заявил, что получение Томоса об автокефалии стало главным событием его жизни.
- В январе 2019 года патриарх Филарет вручил Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.