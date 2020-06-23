Тотальный карантин может привести к катастрофическим последствиям, – Шмыгаль

Тотальный карантин в Украине сегодня может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус.

Такое мнение в интервью телеканалу "Первый Западный" высказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отмечается на его странице в Facebook.

"Говорили о продолжении адаптивного карантина, снижение кредитных ставок для бизнеса и о местных выборах", – отметил он в подписи к записи.

По словам премьера, чтобы в Украине не началась такая волна заболевания, как была в Италии и Испании, правительству необходимо принимать соответствующие меры.

"В Украине в течение прошлой недели выросло число заболевших коронавирусом. Но тотальный карантин сегодня может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин и теперь будет использовать эту модель", – считает премьер.

Как ранее сообщал Фокус:

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. Также правительство утвердило критерии для ужесточения карантинных ограничений.

19 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.