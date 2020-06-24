В СБУ объяснили, почему Варнава больше не представляет угрозу нацбезопасности Украины

Об этом журналистам Радио Свобода рассказали в СБУ.

"Если за период действия запрета не получены данные о совершении человеком действий, которые могут причинить вред нацбезопасности, принимается решение об отмене запрета на въезд в страну для этого человека", - говорят в СБУ.

Также в ведомстве отметили, что в марте обращались в Минкульт для обновления информации о Варнаве.

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17 июня российскую телеведущую Екатерину Варнаву исключили из списка людей, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

В министерстве отметили, что Екатерина Варнава была исключена из перечня "исключительно по представлению Службы безопасности Украины" соответствующим приказом от 18 марта.

"Процедура осуществляется автоматически, ведь в соответствии с действующим законодательством полномочиями "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено. Министерство осуществляет обнародование перечня и обновления", – отметили в ведомстве.

Екатерина Варнава – российская телеведущая, актриса, участница Comedy Woman. С 2014 до 2017 года была соведущей шоу "Кто сверху?" на украинском "Новом канале".

Как ранее сообщал Фокус:

Весной 2017 года СБУ запретила Варнаве въезд в Украину на пять лет из-за того, что она посещала Крым совместно с другими участниками Comedy Woman в 2016 году. После этого Варнава не смогла продолжить работу на "Новом".

В феврале 2020-го "Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд Варнаве.

В феврале Госкино запретило показ и распространение в Украине фильма "Восемь первых свиданий", в котором снималась Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов этого фильма является нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.