В ОП просили ОГА пиарить "Большую стройку" по специальным рекомендациям, — СМИ

Об этом пишет Бабель, который получил копию письма и брендбук от источника в одной из ОГА.

Так, пишет издание, во время подготовки информационных стендов, буклетов, видео и фото по теме "Большого строительства" ОП просит использовать новый логотип, а в соцсетях — хештег #Великебудівництво.

Также ОП якобы хочет, чтобы на строящихся или ремонтирующихся объектах установили информационные борды в желтых или зеленых цветах. Кроме того, необходимо будет забрендировать спецодежду и технику — минимум 20 служебных автомобилей областных и районных госадминистраций.

Фото: thebabel.com.ua

Все макеты перед печатью якобы просят отправлять на согласование Александру Курдиновичу, чьи контакты указаны в письме. Бабель напоминает, что Курдинович возглавлял Госкомитет телевидения и радиовещания Украины во времена Януковича — с 2011 по 2014 год.

Журналисты отмечают, что 13 ОГА уже сменили в Facebook свои обложки или аватарки. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко и руководитель директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева тоже сменили аватарки в Facebook согласно прописанным в брендбуке рекомендациям.

Как ранее сообщал Фокус:

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